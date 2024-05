Doi specialisti de la Banca Mondiala vor conferentia la Iasi

In contextul publicarii de catre Tribunalul arbitral al Bancii Mondiale (ICSID) a deciziei in dosarul Rosia Montana, Camera de Comert si Industrie (CCI) Iasi reitereaza apelul catre companii privind solutionarea prin arbitraj a litigiilor comerciale.Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Iasi are misiunea de a organiza si administra solutionarea litigiilor prin arbitraj institutionalizat. Curtea functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007, cu ... citește toată știrea