Doi temerari romani strabat 2600 km cu caiacul pe Dunare pana la Marea Neagra

Profesorul Marin Chirazi si fostul sau elev, sportivul Alin Vorniceanu, vor strabate 2600 de km pe Dunare, in caiac, in luna iulie.Pornesc astazi din Ulm (Germania - prima localitate de unde Dunarea devine navigabila), trec prin 8 tari si 4 capitale, vaslind cel putin 100 km zilnic, si sosesc la Sulina in timp record, cu resurse minime, izolati de societate, doar vaslind si campand pentru somn pe malul Dunarii. Cei doi nu vor avea asistenta de pe mal.La 10 ani de la doborarea recordului de ... citeste toata stirea