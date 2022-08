Doi tineri ieseni arestati dupa ce au jefuit de telefon un trecator. Au 18 si 20 de ani

Doi tineri care au talharit un trecator, in municipiul Iasi, au fost arestati. Cei doi si-au batut victima apoi l-au lasat fara telefonul mobil."Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat doi tineri de 18 ani, respectiv 20 de ani, banuiti de comiterea infractiunii de talharie calificata. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in seara de 22 iulie a.c., in timp ce s-ar fi aflat pe raza municipiului Iasi, prin exercitarea de acte ... citeste toata stirea