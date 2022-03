Doi ucraineni raniti pe front langa Kiev, internati in spital la Iasi

Doi refugiati ucraineni au ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului "Sfantul Spiridon" cu multiple traume suferite in urma bombardamentelor din apropierea Kievului. Acestia au fost externati de la o unitate medicala din Ucraina si preluati de la granita de doua ambulante."Este vorba de un barbat de 19 si unul de 44 de ani din Kiev, cu fracturi la membrele inferioare. Au fost tratati in acest weekend la noi, in UPU, dupa care ieri au fost transferati cu avinoul la un Centru de Trauma ... citeste toata stirea