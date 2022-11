"Dolar", derbedeul orasului, a refuzat sa dea cu matura pe strazi dupa ce fusese condamnat la munca. "Demnitatea" l-a bagat 3 ani la zdup

Pentru un iesean, condamnat cu suspendare, maturatul frunzelor si gunoaielor de pe strada s-au dovedit sarcini sub mandria sa. Faptul a avut ca urmare o noua condamnare, de aceasta data cu executarea in regim de detentie.Gheorghe Balan, zis "Dolar", fusese condamnat in noiembrie 2018 la 1 an si 6 luni de inchisoare, pentru lovire sau alte violente si tulburarea linistii publice. Magistratii Judecatoriei Harlau preferasera sa aplice o pedeapsa cu suspendare, Balan urmand sa efectueze munca ... citeste toata stirea