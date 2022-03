Doliu in lumea medicala ieseana! A murit medicul Pavel Cucu parintele scolii de pneumologie ieseana

S-a stins din viata medicul pneumolog Pavel Cucu, autorul primelor bronhoscopii, bronhografii si angiopneumografii din Romania.Cu profunda durere in suflet, noi, colectivul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi anuntam trecerea in nefiinta a colegului nostru Dr. Pavel CUCU.Mentor a generatii intregi de medici, parinte fondator al scolii de pneumologie ieseana, Dr. Pavel CUCU a fost si va ramane in memoria medicinei iesene ca un pionier si un deschizator de drumuri. A organizat si ... citeste toata stirea