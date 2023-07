Jurnalistul Lucian Balteanu s-a stins din viata dupa o lupta nemiloasa cu o boala incurabila.Acesta avea o experienta indelungata in presa locala, in special in lumea televiziunii, unde a lucrat la TeleM, Antena 1 Iasi, Digi 24 Iasi si Iasi TV Life.In ultimii ani, Lucian Balteanu a fost reporter si realizator de emisiuni la Iasi TV Life."Dupa o scurta, dar grea suferinta, colegul nostru, LUCIAN MIHAI BALTEANU, ne-a parasit pentru o lume mai buna.Luci a fost colegul nostru de la postul ... citeste toata stirea