Doliu la Tribunalul Iasi. "A fost un accident". O judecatoare abia pensionata a murit la 54 de ani

Tribunalul iesean este in doliu. Retrasa de putin timp la pensie, fosta judecatoare Mirela Anton a incetat din viata marti, la doar 54 de ani. "Nu era bolnava. A fost pur si simplu un accident. Din cate am inteles, a cazut pe scari in casa. A mai apucat sa-si sune sotul, dar intr-un sfert de ora s-a terminat", a spus o fosta colega a magistratei. Sotul fostului magistrat Mirela Anton, Mihai Anton, este medic la Spitalul de Copii "Sfanta Maria" Iasi.Absolventa a Facultatii de Drept a ... citește toată știrea