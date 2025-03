Doliu la UAIC - un apreciat profesor a murit!

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi este in doliu, dupa pierderea profesorului dr. George Bondor, care a decedat ieri. Vestea trista a fost anuntata pe retelele de socializare de sotia sa, Raluca Varlan-Bondor, coordonator comunicare si proiecte culturale la Institutul Francez din Iasi.Profesorul George Bondor, in varsta de 53 de ani, originar din Campulung Moldovenesc, a fost gasit fara viata in locuinta sa din comuna Rediu. Descoperirea a fost facuta chiar de sotia sa, iar surse ... citește toată știrea