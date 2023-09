Situatia din Canta este inacceptabila, motiv pentru care in decursul zilei de astazi, 22 septembrie a.c., a mers in Canta si a stat de vorba cu parintii de acolo, asumandu-si sa aduca aceasta problema in atentia primarului si a intregului Consiliu Local.Iasul, sub conducerea lui Mihai Chirica, nu le poate oferi copiilor minime conditii de a se dezvolta si creste armonios, asa cum ar fi normal. "Avem in municipiu prescolari care fac naveta din Tatarasi cu autobuzul in alt cartier pentru a ... citeste toata stirea