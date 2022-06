"Don Pasquale", opera in concert cu un invitat celebru

Un invitat celebru la spectacolul de opera de miercuri, de la Amfiteatrul PalasOpera Nationala Romana din Iasi programeaza miercuri, 8 iunie, cu incepere de la ora 18:30, spectacolul de opera in concert "Don Pasquale", de Gaetano Donizetti. Reprezentatia, care va avea loc in Amfiteatrul Palas, are in distributie un invitat special, tenorul Bogdan Mihai. Acesta a stralucit pe mari scene internationale, precum Teatrul Bolsoi din Moscova, Deutsche Oper Berlin sau Gran Teatre del Liceu din ... citeste toata stirea