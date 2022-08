Don't waste your future - Pregateste-te de scoala la Palas, recicland si castigand premii care te reprezinta!

Viitorul capata forme variate pentru copiii si tinerii de astazi, in functie de talentele, pasiunile, capacitatile, cunostintele si planurile lor. Toate conectate, insa, la acelasi mediu inconjurator, la fel pentru fiecare dintre ei. Comportamentele sanatoase, orientate spre un viitor sustenabil, se formeaza timpuriu, pentru ca responsabilitatea ecologica nu este doar a adultilor, ci a tuturor. De aceea, anul acesta, sub indemnul "Don't waste your future", pregatirile pentru scoala la Palas ... citeste toata stirea