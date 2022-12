Donald Trump pierde un aliat in Georgia

Senatorul american democrat Raphael Warnock a castigat, marti, in turul doi din Georgia, in urma unei confruntari dure cu republicanul Herschel Walker, extinzand majoritatea foarte subtire a partidului sau, potrivit proiectiilor Edison Research, transmite Reuters.Dupa numararea a 94% din voturile asteptate, Edison a estimat ca Warnock a castigat in turul al doilea.Victoria lui Warnock consolideaza Georgia ca un stat care va juca cu siguranta un rol important in alegerile prezidentiale din ... citeste toata stirea