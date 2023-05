Centric IT Solutions Romania a donat echipamente hardware Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) din Iasi in cadrul actiunilor companiei de a sustine educatia tinerilor si de a contribui la dezvoltarea comunitatii locale pe baze moderne. Donatia consta in 32 de laptopuri, 21 de desktopuri, 40 de monitoare si doua imprimante, care vor usura si eficientiza activitatea BCU Iasi, ceea ce va duce si la cresterea accesibilitatii la biblioteca din partea celor peste 10000 de abonati si tuturor ... citeste toata stirea