Donator la Centrul de Transfuzie Sanguina, Spectator la Classix Festival!

Donatorilor le bate muzica in piept la Classix Festival 2023! Organizatorii Classix Festival lanseaza o noua campanie de responsabilizare in ton cu tematica editiei din acest an, "Metamorfoza", care incurajeaza comunitatea locala sa doneze sange la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Iasi, devenind astfel din donatori si spectatori.Luna ianuarie vine an de an cu o lipsa acuta de donatori, iar stocurile sangvine de la centre in aceasta perioada predispusa accidentelor sunt la limita de ... citeste toata stirea