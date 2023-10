Donam Sange, Salvam Vieti! - Un Apel la SolidaritateIntr-o lume plina de provocari, un gest simplu poate face o diferenta imensa in viata cuiva. In acest context, Pleiada Boutique Hotel, in colaborare cu Centrul de Transfuzii Iasi, lanseaza o campanie de donare de sange cu un scop nobil - salvarea de vieti. "Actiunea se va desfasura pe data de 24 octombrie, in intervalul orar cuprins intre 8:30 si 14:30! Te invitam sa faci parte din aceasta initiativa", au spus organizatorii.Pentru a face ... citeste toata stirea