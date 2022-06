Dosar penal: a baut, a condus, a lovit o masina in parcare

Un iesean este cercetat penal dupa ce a consumat alcool apoi a urcat la volan si a lovit un autoturism parcat. Politistii care l-au testat i-au gasit o valoare mare de alcool in aerul expirat iar pe numele lui au deschis un dosar penal."Politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Din investigatiile efectuate pana in prezent, ... citeste toata stirea