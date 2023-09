Un iesean s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat baut la volan. Soferul in varsta de 60 de ani a fost depistat in trafic de catre politistii Biroului Rutier Iasi."In cadrul unei actiuni, la data de 3 septembrie, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au oprit pentru control un auto condus de un barbat, in varsta de 60 de ani, in municipiul Iasi. Intrucat soferul autoturismului emana halena ... citeste toata stirea