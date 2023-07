Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a inregistrat dosar penal in care se efectueaza cercetari fata de suspectul minor M.E.S., in varsta de 17 ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor fata de victima M.A. (14 ani), prevazuta de art. 32 alin. (1) raportat la art. 188 alin. (1) din Codul penal.In fapt, din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat ca la data de 12.07.2023, in jurul orelor 16:00, pe fondul unui conflict spontan ce s-a petrecut in cartierul Tatarasi ... citeste toata stirea