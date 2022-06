Dosare penale si operatii: doi tineri ieseni, injunghiati in ficat si in spate de un grup de iordanieni dupa un conflict in club

Disputa a avut loc in strada la ora 4 dimineata, dupa ce anterior grupurile avusesera un conflict verbal in clubul Underground Pub, pe Stefan cel Mare.Doi tineri in varsta de 22 si 23 de ani au ajuns in acest weekend la spital dupa ce au fost injunghiati vineri seara in centrului Iasului, in urma unui conflict. Cei doi au participat in noaptea de 3 spre 4 iunie la o petrecere in Underground Pub, la demisolul Complexului Comercial Stefan cel Mare, unde au consumat bauturi alcoolice. In jurul ... citeste toata stirea