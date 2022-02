Dosarul Baba-Alexe: Cum a reactionat seful CJ Iasi fata de noul dosar deschis de DNA pe numele sau

Costel Alexe, seful Consiliului Judetean Iasi, a fost pus din nou sub urmarire penala intr-un nou dosar. Este vorba despre cauza "Baba-Alexe", ce vizeaza fapte penale in legatura cu Scoala Populara de Arta Iasi. Alexe a avut o reactie imediata in legatura cu punerea sa sub acuzatie. Mai jos redam pozitia sa integral."Am primit astazi informarea facuta de DNA Iasi privind atribuirea calitatii de suspect in dosarul referitor la angajarile de la Scoala Populara de Arte "Titel Popovici" Iasi.Va ... citeste toata stirea