Dosarul "Comoara puscariasilor": cum au ajuns la vanzare banii Hoardei de Aur?

"Ziarul de Iasi" publica astazi noi detalii incredibile despre cazul care i-a lasat cu gura cascata pe arheologi, la finele anului trecut. Atunci, chiar sub nasul gardienilor, dar si al istoricilor special detasati, doi pucariasi ce munceau la sapaturi in situl din zona centrala a Iasului au reusit sa gaseasca, apoi sa doseasca si sa transporte in celula un bol plin cu monede medievale de argint. Mai mult, au trimis apoi tezaurul afara, la vanzare. Care a fost traseul complet al comorii de ... citeste toata stirea