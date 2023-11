Un nou avocat a insemnat si o schimbare de tactica in apararea primarului Mihai Chirica din dosarul "Flux". La registratura Curtii de Apel a fost depusa o cerere de stramutare a dosarului in care Chirica a fost inculpat pentru complicitate la fals intelectual si la abuz in serviciu. Solicitarea nu a intrat inca pe rolul instantei.Colaborarea dintre primar si precedentul sau avocat, Marius Striblea, a incetat la sfarsitul lunii trecute. In locul lui Striblea, Chirica a apelat la serviciile lui ... citeste toata stirea