Dosarul functionarului de la Urbanism retinut, detalii incendiare. A cerut ca mita si "partea primarului". Cum a decurs flagrantul?

Amanunte incendiare din dosarul prinderii in flagrant delict a functionarei Petronela Susan, cea care a fost prinsa cu mita in urma cu doua zile, la Primaria Rediu. Femeia, care in anii trecuti a lucrat si la Urbanism in Primaria Iasi, fiiind audiata si in dosarul DIICOT alaturi de Mihai Chirica, a cerut mita 1.000 de euro de la un localnic din Rediu, pentru o autorizatie de constructie la o casa inceputa deja ilegal, pentru care nu avea toate documentele si pentru care fusese deja amendat de