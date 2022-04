Dosarul mafiei imobiliare: Sute de intabulari facute pe acte ilegale? Riscuri pentru cumparatori

Ancheta DNA in cazul Politiei Locale creeaza o unda de soc puternica in interiorul institutiei, dar si in afara acesteia. Din cercetarile procurorilor rezulta ca politistii ar fi emis ilegal certificatele de atestare a edificarii in cazul constructiilor receptionate in perioada noiembrie 2016 - decembrie 2017. Actele au provocat efecte: certificatele au fost folosite de beneficiari pentru intabularea imobilelor."Actele au intrat in circuitul civil, iar cumparatorii sunt considerati de ... citeste toata stirea