Dosarul Skoda: Chirica incearca sa-si scoata un apartament de sub sechestru

Procesul primarului Mihai Chirica incepe cu o noua amanare. Desi, in urma cu un an, primarul afirma ca isi doreste ca procesul "Skoda" sa inceapa cat mai repede, pentru a-si putea demonstra nevinovatia, practic, fiecare pas procedural a fost contestat de aparatori. O ultima dispozitie de rutina a procurorilor a fost si ea contestata, ceea ce a dus la o noua amanare. Vinerea viitoare, in loc sa se judece primul termen al procesului propriu-zis, se va analiza ultima contestatie. Magistratii ... citeste toata stirea