Dosarul "Tabla": Azi incepe la Inalta Curte procesul sefului Consiliului Judetean Iasi acuzat de luare de mita

Presedintele Consiliului Judetean da ochii cu judecatorii. La mai bine de trei ani de la perchezitiile DNA care au adus cazul in atentia publica, in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie se va desfasura astazi primul termen al procesului in care Costel Alexe este inculpat pentru luare de mita si instigare la delapidare.Costel Alexe este acuzat ca in aprilie 2020, pe cand era ministru al Mediului, i-ar fi pretins fostului director general al combinatului Liberty Galati, ... citește toată știrea