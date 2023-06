Inceperea procesului din dosarul "Tabla" intra in prelungiri. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind inceperea judecatii in dosarul in care presedintele Consiliului Judetean, Costel Alexe este acuzat de luare de mita si instigare la delapidare a fost contestata. O prima contestatie a fost depusa in numele lui Alexe, a fostei sale sotii si a doi frati ai sai. O a doua a fost inaintata de fostul director al combinatului Liberty Galati, Ioan Bogdan Grecu si doua angajate ale unitatii. ... citeste toata stirea