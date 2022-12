Dosarul Veranda-Zamosteanu-Chirica: incep sa curga contestatiile la controlul judiciar. Cine a spart gheata dintre cei 12 inculpati?

Cele 12 persoane puse sub control judiciar in urma actiunii de miercuri a DIICOT au inceput sa depuna plangeri impotriva solutiei date de procurori. O prima contestatie a fost inaintata de omul de afaceri Cristin Zamosteanu in cursul zilei de joi. Aceasta urmeaza sa fie analizata de magistratii Tribunalului martea viitoare.Procurorii DIICOT au pus sub control judiciar alte 11 persoane, respectiv cinci functionari din cadrul Primariei, doi salariati ai Oficiului de Cadastru si trei angajati ai ... citeste toata stirea