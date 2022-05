Dotari medicale de 6 mil. euro care ar trebui sa salveze vieti zac sub lacat in Copou de 4 ani. Panglica s-a taiat de mult

Autoritatile ne asigura: vom avea cel putin inca doua saptamani de cozi de bolnavi in curtea Institutului Regional de Oncologie. Centrul de Screening si Diagnostic in Boli Oncologice, investitie de aproximativ 6,2 milioane de euro care sta in "tipla" nu reuseste sa risipeasca acest cosmar din cauza traditionalei birocratii romanesti.Cel putin sase ore este timpul de stat la coada la ambulatoriul de la Institutul Regional de Oncologie (IRO) de la Iasi, si asta cu programare. Sunt oameni veniti ... citeste toata stirea