Doua angajate au blocat conturile Institutului de Psihiatrie Socola

Dupa un proces pierdut in instanta cu doua angajate, Institutul de Psihiatrie "Socola" din Iasi este bun de plata. Totul a pornit in urma cu aproximativ trei ani, cand doua angajate au fost mutate de la un compartiment la altul. Acestea au atacat in instanta decizia conducerii de atunci, motiv pentru care au cerut despagubiri in valoare de 15.000 de euro fiecare. Si le-au primit!Pentru ca nu s-au respectat termenele de pana acum, acestea au apelat la un executor judecatoresc care a pus