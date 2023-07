Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe raza comunei Miroslovesti, pe DE 85. Doua autoturisme s-au izbit violent, iar in urma incidentului patru persoane au fost ranite.Unul dintre pasageri a ramas incarcerat, dar a fost scos in viata, constient, de catre echipajele de interventie care au ajuns la fata locului. Victima, barbat, s-a ales cu politraumatisme multiple si a fost preluata de catre un echipaj ... citeste toata stirea