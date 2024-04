Doua camine ale Primariei, reabilitate energetic cu fonduri din PNRR

Primarul Mihai Chirica a semnat luni contractul de executie a lucrarilor de renovare energetica a blocurilor de locuinte sociale (camine) din bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 79A (construit in anul 1980) si strada Canta nr. 60B (construit in anul 1976).Firma care a fost declarata castigatoare a licitatiei, respectiv SC Prauco AMV Craft SRL, a carei oferta a fost de 4.250.497,63 lei lei fara TVA (5.058.092,18 lei cu TVA - circa 1,02 milioane de euro), are ca termen de finalizare a lucrarilor ... citește toată știrea