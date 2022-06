Doua cepe degerate au blocat tot Iasul! (P)

Ce blestem pe orasul Iasi, ca in vremea unei coalitii-mamut, cu o guvernare pe care n-o mai poate atinge nimic, principalii doi pioni politici si administrativi ai judetului, primarul municipiului, Mihai Chirica, si presedintele CJ, Costel Alexe, sa nu faca nici cat doua cepe degerate in fata Guvernului.Intr-o tara ultra centralizata, unde puterea de decizie este concentrata in birourile de la Palatul Victoria sau la sediile din Bucuresti ale partidelor, conteaza enorm sa ai la nivel local ... citeste toata stirea