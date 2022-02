Doua ciudatenii la perchezitia DNA la Primarie: o posibila avertizare si un dosar disparut

Primarul Mihai Chirica i-a asteptat pe procurorii DNA cu "temele facute". "Ziarul de Iasi" a aflat detalii despre perchezitiile care au avut loc, pe 26 ianuarie, in biroul primarului, in dosarul "Flux". Anchetatorii au avut surpriza sa gaseasca chiar pe masa de lucru a primarului documente relevante pentru cauza cercetata, potrivit unor surse judiciare. Primarul nu a asistat la perchezitie - era la Aeroport, urmand sa plece la Bucuresti. In schimb, martor a fost viceprimarul Cezar Baciu, ... citeste toata stirea