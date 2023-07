Transmis in direct din Arlington, Texas, concertul parte din turneul M72 World Tour al trupei Metallica se difuzeaza pe marele ecran de la Cinema Ateneu. Pe 19 si 21 august 2023, sala de cinema devine gazda a doua evenimente de exceptie.Acest eveniment cinematografic global fara precedent prezinta trupa Metallica in doua concerte, cu doua setlist-uri complet diferite, interpretand melodii din cariera de peste 40 de ani, de la clasicul Kill 'Em All din 1983, pana la noul album din 2023, 72 ... citeste toata stirea