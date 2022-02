Doua dintre fetele arse la Vladomirna sunt in stare critica

Fetitele care au fost ieri victime ale incendiului produs in localitatea Vladomira din comuna Trifesti sunt in stare critica. Medicii de la Spitalul de Copii "Sf. Maria", unde se afla internate, spun ca prognosticul in cazul lor este unul foarte sever."Momentan, sunt dependente de ventilatie mecanica, amandoua au fost protezate respirator prin traheostoma. Sunt dependente de tehnici de epurare extrarenala, deocamdata putem spune ca prognosticul lor este foarte sever. Cea mai mare problema o ... citeste toata stirea