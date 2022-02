Pe rolul Tribunalului iesean se afla azi doua dosare avandu-l in prim-plan pe primarul Mihai Chirica.In dosarul "Skoda", in care edilul este inculpat pentru abuz in serviciu in legatura cu achizitionarea a patru autoturisme Skoda pentru municipalitate, procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie au dispus punerea sub sechestru a unui apartament aflat in proprietatea lui Chirica. Masura a fost contestata de primar. ... citeste toata stirea