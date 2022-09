Doua eleve de la un liceu iesean s-au batut, sub privirile colegilor, care nu au intervenit pentru a opri conflictul

Politistii ieseni au deschis o ancheta, dupa ce doua eleve de clasa a noua s-au batut, sub privirile colegilor, care au filmat incidentul fara sa intervina in vreun fel.Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de luni la Colegiul Tehnic "I.C.Stefanescu" din Iasi, unde doua colege de clasa s-au batut, lovindu-se cu pumnii si picioarele. Colegii acestora au filmat intreaga scena, fara sa intervina pentru a opri bataia dintre cele doua tinere.Conducerea colegiului a demarat o ancheta, iar ... citeste toata stirea