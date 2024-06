Doua familii din Esutora se vor muta in casa noua

* santierul de la Iasiface parte dintr-un proiect de construire accelerata, in cadrul caruia se ridica mai multe locuinte in doar 5 zile, cu ajutorul voluntarilor * un astfel de demers se va mai derula si in comuna bacauana ZemesIntr-o lume plina de provocari si incertitudini, exista putine lucruri care pot oferi o speranta atat de palpabila precum un acoperis deasupra capului. Habitat for Humanity, o organizatie globala non-profit, isi dedica toate resursele si pasiunea pentru a transforma ... citește toată știrea