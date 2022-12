Primul incendiu anuntat a fost la o anexa in localitatea Valea Adaca, com. Miroslava. Au fost trimise Detasamentul 1 de Pompieri Iasi 1 cu 2 autospeciale de interventie si stingere cu apa si spuma si un echipaj medical SAJ Iasi. In anexa cuprinsa de flacari a fost gasit un barbat de 60 de ani.Al doilea incendiu a avut loc la o casa in localitatea ... citeste toata stirea