Doua luni de spitalizare: medicii i-au salvat viata unui baiat ars pe jumatate din corp

Dupa aproape doua luni de stat in spital, cel de-al doilea copil care a suferit arsuri majore in urma incendiului produs in comuna Tacuta, judetul Vaslui, pe data de 1 aprilie, a fost externat de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi.Cazul a fost unul deosebit de complicat, explica medicii, fiindca baiatul de 10 ani avea arsuri de gradul al III-lea pe aproximativ 46% din suprafata corporala, inclusiv la nivelul cailor aeriene. "Pacientul internat in cadrul Unitatii Functionale de Arsi, cu ... citeste toata stirea