In scopul diminuarii circulatiei autovehiculelor si promovarii (prin dezvoltare) a transportului public ecologic, dupa cum netioneaza anuntul de licitatie, Primaria Holboca aloca peste doua milioane de lei pentru construirea de piste pentru biciclete."Conceptul proiectului se refera la implementarea unor masuri de separare a caii de rulare a pistelor de biciclete, in scopul cresterii sigurantei participantilor la trafic", se precizeaza in descrierea procedurii de achizitie. Practic, vor fi ... citeste toata stirea