Evenimentul este inclus in calendarul celei de-a XXV-a editii a Festivalului Muzicii Romanesti."Faclia de Pasti" este oferita in premiera absoluta de Opera Iasi."Prezentam publicului acest diptic de opera romaneasca in contextul Zilei Internationale a Operei, 25 Octombrie, si a Festivalului Muzicii Romanesti, proiect initiat de Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu" din Iasi si ajuns la editia XXV.Asadar, vorbim despre conlucrarea dintre doua institutii artistice: una de ... citeste toata stirea