Noua licitatie pentru reabilitarea pasajului pietonal Frumoasa a atras doua oferte. Municipalitatea a relansat procedura dupa ce constructorul initial nu a facut fata lucrarilor.Intre timp, institutia a dublat valoarea estimata a contractului si a ajuns acum la 2,1 milioane lei, fara TVA. Ofertantii sunt doua asocieri: Heavy Duty Construct - Prima Construct si Trust AVB - CVF Designer, toate firmele fiind din Iasi.Primul contract a fost semnat in martie 2022 si, in mod normal, un an mai ... citeste toata stirea