Doua pahare de coniac baute de cu seara l-au adus pe un iesean in fata judecatorilor. Doar doua sutimi de grad i-au lipsit pentru a scapa cu o simpla amenda.In noaptea de 22/23 februarie 2019, in intervalul orar 2.00-3.00, Mihai Carausu a baut acasa 200 ml de coniac. N-a apucat sa mai si doarma, iar la 5.30 a plecat de acasa, la lucru. Ajuns la firma la care lucra, a incarcat marfa in Dacia sa si a plecat spre Holboca. Intr-o curba, a franat pentru a reduce viteza, dar a "prins" o pojghita de ... citeste toata stirea