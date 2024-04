Doua persoane din Iasi au fost retinute pentru trafic de droguri. Aveau un pachet cu heroina, adus din Germania

Doua persoane din Iasi au fost retinute pentru trafic de droguri, dupa ce una dintre ele a fost prinsa in flagrant delict in timp ce ridica un colet, introdus in tara din Germania, prin intermediul unei firme de transport, in care se aflau ascunse, printre obiecte de vestimentatie, peste 40 de grame de heroina destinate comercializarii.''La data de 12 aprilie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii DIICOT - ST Iasi, au documentat ... citește toată știrea