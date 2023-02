Doua promisiuni pentru fluidizarea traficului la Vama de la CUG

Traficul din CUG, la intrarea in oras, ar putea fi fluidizat in contextul unei decizii anuntate ieri de autoritati. Primaria si Consiliul Judetean (CJ) va pune la dispozitia Vamii cate 20 de locuri de parcare pentru TIR-uri. In timp ce municipalitatea va asigura locurile in parcarea Tehnopolis, in cazul CJ este vorba despre zona Centrului Expozitional Moldova.Este o prima masura anuntata de autoritati, in conditiile in care, de cel putin doi ani, traficul din capat CUG ii pune la grea ... citeste toata stirea