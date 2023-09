Grupul Editorial Nemira, in parteneriat cu librariile Carturesti, anunta primul eveniment din cadrul proiectului cultural "n'autor iese in strada". Debutul are loc la Iasi, in fata Carturesti Palas Mall, pe 18 septembrie, de la ora 19:00, si aduce in prim-plan doua titluri de non-fictiune: "Fara instructiuni de folosire" de Ioana Burtea si "Despre memoriile femeii si alti dragoni" de Raluca Nagy.Invitatii speciali ai serii sunt scriitoarele Ioana Burtea si Raluca Nagy, alaturi de Nicoleta ... citeste toata stirea