Doua tramvaie PESA au fost vandalizate

Politistii ieseni au retinut un individ care a spart geamurile unui tramvai PESA * cu o zi inainte, geamurile unui alt vagon au fost distruse de persoane neidentificate incaSefii Companiei de Transport Public Iasi au lansat in repetate randuri apeluri catre cetateni sa pastreze tramvaiele si autobuzele in cea mai buna stare atunci cand le folosesc. "Impreuna mentinem un serviciu de transport in comun modern si civilizat", au transmis reprezentantii companiei, dupa ce mai multe mijloace de ... citeste toata stirea